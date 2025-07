Die Inhaber des Lamahofs in Fuchstal haben einen gemeinnützigen Verein gegründet

Elf Lamas leben bei Jürgen und Anja Leiner im kleinen Fuchstaler Ortsteil Welden. Daneben ein Pferd, ein Hund, ein paar Hühner und einige Kilometer eine Herde Schafe. Das Ehepaar hat sich vor 15 Jahren dem Wohl von Mensch und Tier verpflichtet und widmet sich dem auf dem aufwendig sanierten Hof. Vor kurzem haben sie einen Verein gegründet. So sollen mehr Menschen mit einbezogen werden und die Zukunft des Weldener Hofes gesichert werden.

Das Paar kann auf dem Hof jede Hilfe gut gebrauchen, wie Jürgen Leiner sagt. „Wir wollen uns und den Hof breiter aufstellen. Bisher haben wir alles zu zweit gewuppt“, so Leiner. 2010 übernahmen er und seine Frau den Hof und das Haus, das damals noch einsturzgefährdet war. Inzwischen engagieren sie sich vielfältig im Tier- und Naturschutz sowie im sozialen Bereich. So unternehmen sie mit den Lamas etwa Ausflüge in Pflegeheime oder bieten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, den großen Tieren auf dem Hof näherzukommen. Zusätzlich halten sie Kurse zu den Themen Selbstversorgung, regenerative Energienutzung, Wollverarbeitung und mehr.

Wie sieht die Zukunft des Weldener Hofs in Fuchstal aus?

Mit der Gründung des Vereins, so hofft das Paar, engagieren sich mehr Menschen. „Mit mehr Unterstützung könnten wir noch mehr leisten“, sagt Jürgen Leiner. Außerdem sei es als Verein einfacher, Spenden zu bekommen – denn wer an einen Verein spendet, kann das als Sonderausgabe von der Steuer absetzen. Bei Spenden an Privatpersonen geht das nicht. Bisher finanziert der 61-Jährige den Hof durch seine eigene IT-Firma, in der er weiterhin Vollzeit arbeitet. Aktuell hat der Verein zehn Mitglieder. Ans Aufhören denken die Fuchstaler selbst jedoch noch lange nicht. „Wir möchten so lang weitermachen, wie es geht. Aber wir könnten uns schon vorstellen, den Hof irgendwann an jemand Neues abzugeben“, sagt Leiner.

Für Interessierte veranstalten Jürgen und Anja Leiner am Sonntag. 6. Juli, ein Hoffest mit Speis und Trank sowie Angeboten für Kinder, wie eine Hüpfburg. „Da stellen wir unseren Verein nochmal richtig vor“, sagt Jürgen Leiner. Neugierige können ohne Anmeldung vorbeikommen und sich informieren.