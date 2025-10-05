Icon Menü
Neues Wohnquartier in Kaltenberg: Ein Dorf, das nicht nur an Bier und Ritter denken lässt

Kommentar

Kaltenberg: Nicht nur Bier und Ritter

Auf der ehemaligen Zaunfabrik soll ein Wohnquartier entstehen. Warum Kaltenberg ein interessanter Standort ist.
Gerald Modlinger
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Mit Holz wurde früher in der inzwischen abgerissenen Zaunfabrik in Kaltenberg gearbeitet. Holz soll auch der wesentliche Baustoff des dort geplanten neuen Wohnquartiers werden.
    Ein Schweizer Investor versucht es mit der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg auf ein Neues, nachdem dem vorherigen Bauträger in der jüngsten, von rasch steigenden Zinsen mit ausgelösten Immobilienkrise das Geld ausgegangen ist. Offensichtlich haben die Schweizer bereits wieder mehr Zutrauen in eine neue Immobilien-Konjunktur bei uns. Die Baukosten sind zwar nach wie vor sehr hoch, die Zinsen sind inzwischen wieder deutlich gesunken, während bei nicht mehr so starker Inflation die Preise für Wohnimmobilien wieder anziehen, weil trotz stagnierender Wirtschaftsleistung die Nachfrage nach Wohnraum hoch bleibt.

