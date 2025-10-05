Kaltenberg: Nicht nur Bier und Ritter

Ein Schweizer Investor versucht es mit der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg auf ein Neues, nachdem dem vorherigen Bauträger in der jüngsten, von rasch steigenden Zinsen mit ausgelösten Immobilienkrise das Geld ausgegangen ist. Offensichtlich haben die Schweizer bereits wieder mehr Zutrauen in eine neue Immobilien-Konjunktur bei uns. Die Baukosten sind zwar nach wie vor sehr hoch, die Zinsen sind inzwischen wieder deutlich gesunken, während bei nicht mehr so starker Inflation die Preise für Wohnimmobilien wieder anziehen, weil trotz stagnierender Wirtschaftsleistung die Nachfrage nach Wohnraum hoch bleibt.

