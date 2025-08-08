Nutztierhaltung: Wie der Tierschutz zur Farce werden kann

Tote Ziegen und nicht behandelte Kälber im Landkreis Landsberg sorgen für viel Interesse und Entsetzen bei unseren Leserinnen und Lesern. Alle fordern strengere Überwachungsrichtlinien und verstehen nicht, wie es zu diesen Missständen kommen konnte. Auch in Nachbarlandkreisen sorgen Kühe, die nicht ausreichend versorgt werden, und Schweine, die tot im Stall lagen, für Aufruhr. In all diesen Fällen sieht man deutlich, dass die Kontrollen nicht ausreichend sind und man etwas ganz dringend ändern muss. Tierhaltung in Bayern sollte artgerecht sein, und die Skandale rund um den Tierschutz häufen sich. Wann wird endlich etwas geändert?

