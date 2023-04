Landsberg

05:15 Uhr

Urteil im Prozess um Unfalltod von Bauarbeitern erwartet

Zwei Geschäftsführer einer Baufirma stehen nach dem Tod von vier Männern in Denklingen in Landsberg vor Gericht.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Prozess um den schweren Unfall in Denklingen mit vier Toten geht am Montag am Landsberger Amtsgericht weiter. Das Urteil gegen die zwei Geschäftsführer soll fallen.

Der Prozess um das Baustellenunglück von Denklingen steht vor dem Abschluss. Der Einzelrichter hat die Beweisaufnahme am ersten Verhandlungstag Ende vergangener Woche größtenteils abgeschlossen. Nach der bisherigen Planung soll an diesem Verhandlungstag auch das Urteil verkündet werden. Im Oktober 2020 stürzte auf der Baustelle in Denklingen bei Betonarbeiten die Decke aus rund fünf Metern Höhe ein. Ein 16 Jahre alter Lehrling, ein 34-jähriger sowie zwei 37-jährige Mitarbeiter wurden durch Trümmer und flüssigen Beton verschüttet und starben. Angeklagt sind die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens, ein 64-Jähriger und sein 30 Jahre alter Sohn. Sie sollen verantwortlich sein, dass bei dem Neubau ein unzureichendes Traggerüst errichtet wurde, das die Betondecke nicht abstützen konnte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern daher fahrlässige Tötung in vier Fällen und fahrlässige Körperverletzung vor. Bauunternehmern war Vorschrift nicht klar gewesen Beide Angeklagten hatten zu Beginn des Prozesses ihr Bedauern ausgedrückt, aber sich selbst nicht im Detail zu den Vorwürfen geäußert. Ihre Verteidiger geben stattdessen Erklärungen ab. Das Tragegerüst habe der Juniorchef als Bauleiter etwa nicht sonderlich überwacht, er sei aber nahezu täglich vor Ort gewesen. Aufgefallen sei ihm dabei jedoch nichts. Aufgrund der Höhe von fünf Metern hätte das Gerüst gesondert geplant oder abgenommen werden müssen. Diese Vorschrift war den Angeklagten nicht klar gewesen. Ein Bauingenieur des Gewerbeaufsichtsamts der Regierung von Oberbayern war beim ersten Verhandlungstermin als Gutachter geladen. Er wies darauf hin, dass man laut Hersteller keine Stützen übereinander bauen sollte. Das war bei der Betondecke der Fall, wie laut dem Sachverständigen etwa Fotos zeigten. Die für die Baustelle zuständige Gesundheits- und Sicherheitskoordinatorin war einen Tag vor dem Unglück vor Ort, um eine Bewährungsabnahme der betonierten Decke durchzuführen. Traggerüste fielen jedoch nicht in ihren Aufgabenbereichen. Dafür sei der Bauleiter und damit der angeklagte Juniorchef zuständig, betonte die Bauingenieurin im Zeugenstand. (mit dpa) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Prozess zum tödlichen Unfall in Denklingen: "Wie geht es auf dem Bau zu?"

Prozess in Landsberg Plus Baustellenunfall in Denklingen: Handelten die Bauunternehmer fahrlässig?

Themen folgen