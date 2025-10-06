Doris Baumgartl tritt wieder an: Wer fordert sie heraus?

Moritz Hartmann von den Grünen hat kürzlich bekannt gegeben, dass er Oberbürgermeister von Landsberg werden möchte. Nun hat Amtsinhaberin Doris Baumgartl auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt gegeben, dass sie eine weitere Amtszeit anstrebt. Sie zieht Bilanz und sagt, was sie noch vorhat. Unsere Redaktion hat auch bei anderen politischen Gruppierungen hinsichtlich der Kommunalwahl im März nachgefragt, ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Doris Baumgartl (63) wurde im März 2020 zur Oberbürgermeisterin gewählt. In der Stichwahl holte sie 66,83 Prozent der Stimmen. Weit abgeschlagen und nach acht Jahren abgewählt wurde damals Amtsinhaber Mathias Neuner (CSU ) . Der Start in die neue Aufgabe sei wegen der Corona-Pandemie eine große Herausforderung gewesen, so Baumgartl. „Wir haben damals als Stadtgesellschaft bewiesen, dass wir Krisen am besten gemeinsam bewältigen. Dieses Miteinander ist für mich bis heute entscheidend“, sagt die Amtsinhaberin.

Konstruktives Miteinander im Landsberger Stadtrat

Sie sei froh, dass es im Stadtrat ein konstruktives Miteinander gebe und dies dazu beigetragen habe, dass viel erreicht wurde. Baumgartl nennt beispielhaft die Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die an der Katharinenstraße in nur einem Jahr neuen Wohnraum geschaffen werde und die Entwicklung des Fliegerhorsts Penzing durch den Zweckverband Penzing-Landsberg. Auch die Fertigstellung des Jugendzentrums und die Sanierung des Stadtmuseums sowie den Ausbau der Kita-Versorgung und den Aufbau eines Seniorenmanagements in Landsberg und Erpfting hebt sie hervor.

Auf dem Zettel für die kommenden Jahre stehen bei ihr ganz oben der Umbau der Schlossbergschule, die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans und der „Kulturbau am Papierbach“. „Mir geht es um Kontinuität plus Innovation: Wir führen Bewährtes weiter und gestalten Neues mutig und verantwortungsbewusst.“ Wichtig seien in diesem Zusammenhang unter anderem die Stärkung der Innenstadt und des Mittelstands, bezahlbarer Wohnraum (neues Baugebiet Staufenstraße und die Sanierung des Jesuitenkollegs) und die Verlängerung der S4 in den Landsberger Osten.

Doris Baumgartl ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und begann ihre berufliche Karriere im Rathaus der Stadt München in den Bereichen Personal und Organisation. Anschließend wechselte sie zu den städtischen Kliniken und verantwortete die Themengebiete Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Von 2000 bis 2005 leitete sie das wissenschaftliche Sekretariat beim europäischen Pflegekongress in München. 2007 zog sie nach Landsberg und unterstützte ihren Mann in dessen Facharztpraxis. Seit 2012 engagiert sich Baumgartl bei der UBV, für die sie 2014 in den Stadtrat einzog und zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt wurde.

Grüne und CSU stellen eigene Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl in Landsberg

Neben Landsbergs Zweitem Bürgermeister Moritz Hartmann wird es mindestens einen weiteren Kandidaten geben. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Harry Reitmeir, Fraktionssprecher der CSU im Stadtrat, dass seine Partei einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werde: „Es laufen Gespräche.“ Einen Namen wollte er noch nicht nennen und verwies auf die Nominierungsversammlung am 20. November. „Dass die CSU als stärkste Fraktion im Stadtrat einen Kandidaten stellt, überrascht nicht“, sagt Baumgartl. Sie könne mit ihren Themen und Stärken nur ein Angebot machen und sich auf die eigene Arbeit konzentrieren. Alles andere liege bei den Wählerinnen und Wählern.

Wer zieht ab Mai 2026 ins Oberbürgermeister-Büro im obersten Stockwerk der Landsberger Stadtverwaltung ein? Die Amtsinhaberin tritt wieder an. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Auch die Sozialdemokraten halten sich noch bedeckt. Gabriele Schick, Kreisvorsitzende der AfD, sagt, dass die Diskussionen zu einem möglichen eigenen Kandidaten laufen, eine Entscheidung dazu stehe noch aus. Auch sie verweist auf die Aufstellungsversammlung ihrer Partei. Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) sagt, seine Gruppierung sei bestrebt, einen eigenen Kandidaten zu finden, den gebe es bislang aber noch nicht. „Das ist für die Liste auch immer ein Vorteil, wenn man selbst jemanden hat.“ Einen anderen Kandidaten zu unterstützen, sei hingegen schwierig. „Da weiß man nie, was am Ende herauskommt und hält sich besser zurück.“ Eine eigene Liste werde die Landsberger Mitte aber wieder stellen.

Bayernpartei will Doris Baumgartl nicht unterstützen

Seit Juli gibt es auch einen Ortsverband der Bayernpartei in Landsberg. Kreistagsmitglied Kurt Wacker hofft, dass die Partei die 190 Unterschriften zusammenbekommt, um mit einer eigenen Liste antreten zu können. Mit Blick auf das Oberbürgermeisteramt sei für den Ortsverband noch offen, ob er eine Empfehlung aussprechen werde. „Klar ist bislang nur, dass wir Frau Baumgartl nicht unterstützen. Das hängt mit der Schlossbergschule zusammen. Da wird ein Projekt vorangetrieben, das nicht durchdacht und zu teuer ist.“