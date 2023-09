Oberdießen

Die Bildhauerin Lore Kienzl zeigt den Zyklus eines Menschenlebens

Plus Die Werke der Künstlerin sind im Malura Museum in Oberdießen zu sehen. Sie sind genial einfach und doch ausdrucksstark.

Von Romi Löbhard

Langgestreckte, schmale Figuren und eine Körperhaltung, die charakterliche Eigenheiten und auch Gedanken, Vorstellungen oder Stimmungen preisgibt, das ist eine der Besonderheiten der Bildhauerkunst von Lore Kienzl. Bis Ende Oktober stellt die in Fuchstal lebende und arbeitende Künstlerin im Malura Museum in Oberdießen aus.

Die Schau, die ohne Titel auskommt und in der Einladung nur sachlich mit „Arbeiten in Bronze, Raku, Holz“ beschrieben wird, ist doch rund, stimmig und vor allem im großen Ausstellungsraum der Galerie in ihrer Gänze zu sehen. Es ist der immerwährende Zyklus eines Menschenlebens. Besucherinnen und Besucher der Vernissage bekamen in verwobenen Wort- und Musikbeiträgen einen Eindruck vermittelt, worum es der Künstlerin geht, was ihre Gedanken bei der Erstellung des Konzepts waren.

