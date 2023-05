Oberdießen

10:42 Uhr

Ein sympathischer Künstler, der weiß, was alles in einem Baum steckt

Plus Der Bildhauer Andreas Kuhnlein ist zu Gast im Malura-Museum in Oberdießen. Warum seine Kunst besonders ist und warum man dabei herzlich lachen kann.

Von Romi Löbhard

Wer Andreas Kuhnlein reden und erzählen hört, gewinnt schnell den Eindruck, der Künstler, der heuer im August 70 Jahre alt wird, wundert sich immer noch wie ein kleines Kind, was ihm in seinem langen Leben alles widerfahren ist, was er erlebt und vor allem, welchen Erfolg er mit seinen Arbeiten hat. Bei der Eröffnung der 70. Sonderausstellung im Malura Museum in Oberdießen führte Sonia Schätz als Teil ihrer Laudatio ein Künstlergespräch mit dem ausstellenden Kuhnlein.

Ein Interview mit den wesentlichen Fragen des Lebens

In Abwandlung des Titels der Schau "Wer sind wir, wo kommen wir her und wohin gehen wir?" stellte die Leiterin des Neuen Stadtmuseums in Landsberg diese Fragen personenbezogen. "Wer bist du – woher kommst du – wo gehst du hin?": Kunstwerke von ihm seien ja mittlerweile auch in China, Südkorea oder den USA zu sehen, sagte die Laudatorin und fragte, wie diese Kontakte zustande gekommen seien. Der Künstler wollte als Erstes anderes loswerden. Er sei überwältigt von dem großen Interesse an seiner Ausstellung hier in Oberdießen, betonte Kuhnlein, das übertreffe alle seine Erwartungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

