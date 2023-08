Oberdießen

18:30 Uhr

Gefühlvolles Zusammenspiel von Violine und Gitarre

Konzert "Paganini in Paris" im Maluramuseum mit Jean-Samuel Bez (Violine) und Raphael Béreau (Gitarre).

Plus Jean-Samuel Bez, Violine und Raphael Bereau, Gitarre geben mit „Paganini in Paris“ ein Konzert im Malura Museum. Ein besonderer Moment.

„Seit ihrer Gründung 2019 pendelt das international vielfach ausgezeichnete Duo zwischen Wien, Paris und London hin und her, nun hat es Station im Malura Museum gemacht“, freute sich Lore Kienzl in ihrer Begrüßung. Denn ihr gelang es, zwei junge französische Weltklassemusiker, wie Jean-Samuel Bez und Raphael Bereau, dorthin zu holen. Der in Pontarlier geborene Jean-Samuel Bez begann schon früh mit dem Geigenspiel und genießt es, ausgetretene Pfade zu verlassen. Raphael Bereau, schätzt, wie einst Paganini, der Namensgeber des Konzertes, die Gitarre als harmoniefähiges Instrument.

Bei zahlreichen internationalen Musikwettbewerben mit dabei

Als studierter, versierter Kammermusiker ist Bereau, ebenso wie Bez, Preisträger zahlreicher internationaler Musikwettbewerbe. Die beiden Künstler entführten das Publikum, im bis zum letzten Stuhl besetzten Malura Museum, mit ihren feinfühligen Arrangements aus der Kombination sanfter Klangfarben von Violine und Gitarre in die Welt der französischen Kammermusiksalons und ließen mit ihrer brillanten Spieltechnik die gefühlvollen Ausdrucksformen der Romantik wieder aufleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

