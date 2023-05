Oberdießen

vor 50 Min.

Kuhnleins Holzskulpturen: Die Furchen sind etwas Besonderes

Plus 30 Jahre Maulura Museum und eine Ausstellung, die für große Aufmerksamkeit sorgt. Es gibt auch besondere Geburtstagsredner.

Von Romi Löbhard

Endlich wieder Ausstellung und überdies auch noch mit einem hervorragenden, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Künstler – das lockte Massen, so viele Kunstinteressierte wie kaum jemals vorher zum Malura Museum in Oberdießen. Schnell waren alle Stühle und Stehplätze besetzt, weitere Gäste bildeten eine Menschentraube vor den beiden Eingängen zur Galerie. Mit der Schau – es ist die 70. Sonderausstellung – "Wer sind wir, wo kommen wir her und wohin gehen wir?" mit Werken des bald 70-jährigen, vielfach ausgezeichneten Künstlers Andreas Kuhnlein feiert das Museum heuer sein 30-jähriges Bestehen. 1993 konnte die von dem Maler Oswald Malura (1906 – 2003) renovierte und zu einem Schatzkästlein voller Kunst ausgestattete ehemalige Mühle eröffnet werden. Sie beherbergt eine Dauerausstellung mit Werken von Malura. Zusätzlich gibt es musikalische Events und immer wieder Sonderausstellungen unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler. Jetzt also, im 70. Lebensjahr von Andreas Kuhnlein, die 70. Sonderausstellung mit zwölf seiner Holzskulpturen.

Thomas Goppel ist emotional und trifft genau den Punkt als Redner

"Furchen sind gar nicht so schlimm", sagte Thomas Goppel, Geburtstagskind und mittlerweile zum 20. Mal Gast einer Ausstellungseröffnung im Malura Museum, in seinem Grußwort über die zerklüfteten, von Kuhnlein und seiner Motorsäge arg zerfressenen Figuren. "Falten machen uns unverwechselbar, wir verlieben uns gerade in diese Furchen." Laudatorin Sonia Schätz stellte die Frage "was macht das Menschsein aus" in den Raum. Zuallererst seien dabei Emotionalität, Verletzlichkeit, Vergänglichkeit zu nennen. "Andreas Kuhnlein reißt mit seiner Motorsäge Schneisen und Furchen in das Holz eines alten Stammes. Die dabei entstehenden Figuren erhalten so Präsenz und Charakteristik."

