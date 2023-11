Winterzauber am Lechrain: Das ist dieses Wochenende geboten

Der Advent beginnt in Oberdießen mit einem prächtigen Christbaum und musikalischer Begleitung. Wo am Lechrain bereits an diesem Wochenende der Nikolaus und Weihnachtsengel unterwegs sind.

Pünktlich zu Beginn des Oberdießener Weihnachtsmarktes fiel am vergangenen Wochenende Schnee. Die Oberdießener Feuerwehr und Bewohnerinnen und Bewohner organisierten nach längerer Pause wieder einen Weihnachtsmarkt. Insgesamt 19 Hütten wurden für die diversen Anbieter aufgebaut. Ein großes Zelt beherbergt einen Flohmarkt, dessen Erlöse an die Feuerwehrjugend geht. Und auch Glühwein- und Würstelbuden dürfen nicht fehlen. Den Nachmittag verkürzte der Männerchor aus Igling unter der Leitung von Günter Först mit etlichen Liedern. Einen besonderen Eindruck machte die lebende Krippe in einem alten, stillgelegten Bauernhofstall. Nach Einbruch der Dunkelheit kam der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht und zwei Engeln – nach seiner schönen Rede rund um die Weihnachtzeit war es so weit und etwa 130 vorgepackte Säckchen wurden an die Kinder verteilt. Danach spielten die "Weihertaler Alphornblosen" mit ein paar Melodien auf.

Weihnachtliche Veranstaltungen am Lechrain rund um den ersten Advent

Auch dieses Wochenende wird es am Lechrain kalt und verschneit. Daher gibt es hier Empfehlungen gegen trübe Stimmung in der eisigen Jahreszeit. Am Samstag, 2. Dezember, findet der Christkindlmarkt am Dorfweiher in Pürgen statt. Organisiert wird dieser vom Burschen- und Madlverein sowie von der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Der Weihnachtsmarkt geht von 15.30 bis 21 Uhr. Um 17 Uhr kommt außerdem der Nikolaus zu Besuch.

Ebenfalls am Samstag veranstalten die Schloßschützen Igling einen Weihnachtsbasar. Ab 17 Uhr ist am Sport- und Schützenheim in Igling Programm. Ab 17.30 Uhr verteilt ein Weihnachtsengel Geschenke für die Kinder und ab 18.30 Uhr spielt die Bläsergruppe der Blaskapelle Holzhausen auf.

Am Samstag, von 16.30 bis 20.30 Uhr, und am Sonntag, von 16 bis 20 Uhr, veranstaltet die Blaskapelle Prittriching e.V. zudem den Burchinger Christkindlmarkt an der Frauenkirche in Prittriching. An zahlreichen Ständen wird eine breite Auswahl an verschiedenen Produkten und selbst gemachten Artikeln und kulinarischen Köstlichkeiten angeboten. Für Kinder gibt es ein Kinderkino, Kinderkarussell sowie den Besuch des Nikolaus.

Besonders besinnlich geht es am Sonntag in Apfeldorf zu. Im Rahmen des Apfeldorfer Weihnachtsmarktes liest Albert Hutterer, der ehemalige Rektor der Grundschule Apfeldorf, die „Heilige Nacht“. Umrahmt wird er ab 18 Uhr von einem Zitherduo und sechs Sängerinnen begleiten die Erzählungen mit den originalen Liedern. Damit sind die Akteure fast identisch zu der Aufführung im Jahr 2015 und sie freuen sich wieder auf zahlreichen Besuch. Der Eintritt in die Pfarrkirche ist frei, freiwillige Spenden gehen an die Renovierung der Kirchenorgel.

Das nächste Event in Oberdießen findet ebenfalls am ersten Adventsonntag, 3. Dezember, ab 13 Uhr statt. Dann wird der große Christbaum beim Malura Museum mit musikalischer Umrahmung der " Oberdießner Blechspritzen" geschmückt. (AZ)