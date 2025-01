Beschlagene Frontscheibe: Pkw-Fahrer übersieht eine Verkehrsinsel

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Obermeitingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Pkw die Lechfelder Straße. Aufgrund der Wetterlage beschlug die Frontscheibe des Autos so stark, dass er eine Verkehrsinsel übersah. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Pkw gegen ein Verkehrsschild und einen kleinen Baum.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 3800 Euro, so die Polizei. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)