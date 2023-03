Brigitte Rid ist der "gute Geist" von Obermeitingen

Plus Die 73-jährige Brigitte Rid setzt sich dafür ein, dass es Menschen besser geht – nicht nur im Ort, sondern in der ganzen Welt. Dafür wird sie nun als stille Heldin ausgezeichnet.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Birgit Rid aus Obermeitingen. Sie ist Seniorenbeauftragte der Kommune und in der Pfarrgemeinde und darüber hinaus in der katholischen Kirche sehr aktiv.