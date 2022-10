Bürgerentscheid in Obermeitingen: Der Lebensmittelmarkt kommt

In Obermeitingen soll ein großer Lebensmittelmarkt gebaut werden. Die Bügerinnen und Bürger wollen, dass die Planungen fortgesetzt werden.

Einen Bürgerentscheid gab es am Sonntag in Obermeitingen, entschieden werden musste darüber, ob am Ortsrand ein Lebensmittelmarkt gebaut werden soll. Die Fragestellung lautete: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Obermeitingen ihre Planung zur Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf der Flur-Nr. 207/3 der Gemarkung Obermeitingen einstellt?“. Mit Ja stimmten 394 Personen, für Nein entschieden sich 509, die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent. Damit kann weitergeplant werden.

Bürgerentscheid in Obermeitingen: Es geht um ein Areal mit 10.000 Quadratmeter

Wie berichtet, hatten die Ratisbona Handelsimmobilien GmbH und der Norma Markendiscount einen Lebensmittelmarkt mit etwa 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche, einen Backshop, einen Getränkemarkt mit 420 Quadratmetern und eine Metzgerei geplant. 80 Parkplätze, sind für die Kunden vorgesehen, insgesamt geht es um ein Areal von rund 10.000 Quadratmetern. Im Vorfeld des Bürgerentscheids war auch eine Bürgerversammlung einberufen worden, bei der die Argumente ausgetauscht wurden (ausführlicher Bericht folgt).

