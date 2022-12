Der Adventsmarkt in Obermeitingen bietet viel Liebe zum Detail

Plus Auch heuer präsentiert sich der Obermeitinger Adventsmarkt wieder von seiner familiären Seite. Was alles geboten ist.

Als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt zeigte sich auch in diesem Jahr wieder der Adventsmarkt im und vor dem Obermeitinger Feststadel. Bereits kurz nach dem Beginn hatten sich vor allem viele Familien eingefunden, um sich von den Angeboten des Bastelkreises und der örtlichen Vereine auf die Vorweihnachtszeit einstimmen zu lassen.