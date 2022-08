Obermeitingen

vor 34 Min.

Deshalb kommt es zum Bürgerentscheid gegen Norma-Discounter

Auf diesem Gelände am Ortsrand von Obermeitingen in Richtung Untermeitigen ist der Supermarkt geplant. Das letzte Wort haben aber die Bürgerinnen und Bürger, die im Oktober entscheiden werden.

Plus In Obermeitingen sammeln Initiatoren Unterschriften gegen die Ansiedelung eines Norma-Supermarkts und Getränkemarkts. Welche Beweggründe sie haben und was Bürgermeister Erwin Losert davon hält.

Von Oliver Wolff

In den vergangenen Wochen ist Ralf Pongratz in Obermeitingen von Tür zu Tür gegangen, um Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Wie berichtet, plant ein Investor am Ortsrand Richtung Untermeitingen auf einem Areal von rund 10.000 Quadratmetern einen Lebensmitteldiscounter mit Backshop, einen Getränkemarkt und eine Metzgerei. Der 54-jährige Pongratz möchte dies zusammen mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern verhindern. Die erste Etappe dafür ist mit 310 Unterschriften geschafft. Am Sonntag, 23. Oktober, kommt es zum Bürgerentscheid.

