Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Firmengebäude Zeugen

Bislang unbekannte Täter hebeln an der Elias-Holl-Straße in Obermeitingen ein Fenster aus. Anschließend stehlen sie Bargeld aus einem Tresor.

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Firma an der Elias-Holl-Straße in Obermeitingen eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters der rückwärtigen Hausseite verschafften sie sich nach Angaben der Polizei Zutritt ins Gebäude. Anschließend gingen sie mit einer mitgebrachten Flex einen Standtresor an und entwendeten Bargeld in geringer Menge.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ergaben, dass der beim Einbruch verwendete Winkelschleifer mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer benachbarten Lagerhalle an der Elias-Holl-Straße entwendet wurde. Die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen dauern an, so die Polizei.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, in der Elias-Holl-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch