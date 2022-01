Für Andrea Reiners ist die Kunst der Ausgleich für den Alltag

Plus Andrea Reiners experimentiert mit verschiedenen Techniken und Materialien. Eine Schweizer Galerie zeichnet die Obermeitingerin aus. Es ist nicht der erste Preis für sie.

„Die Kunst ist meine Leidenschaft“, sagt Andrea Reiners. Für die studierte Informatikerin, die beruflich viel mit Zahlen zu tun hat, ist die künstlerische Betätigung der ausgleichende Gegenpol zum Berufsalltag. Hier kann sie experimentieren und kombinieren, sodass ganz unterschiedliche Werke entstehen.