„Hat Ihr Nachbar zufällig ein neues Bad?“: Bürgermeister beklagt wilde Bauschuttablagerungen

„Hat Ihr Nachbar zufällig ein neues Bad?“ Mit dieser Frage beginnt der Aufruf von Obermeitingen Bürgermeister Erwin Losert. Er ist auf der Suche nach rücksichtlosen Mitmenschen.

Umweltsünder hat erneut Bauschutt neben einem Feldweg abgelegt

In der gemeindlichen Flur Obermeitingen, unmittelbar neben dem Feldweg hinter dem Wertstoffhof, habe „ein Bauherr wohl in einer Nacht-und-Nebel-Aktion“ erneut die Überreste seiner Badsanierung abgelagert. Die illegale Entsorgung von Schutt und Bauabfällen sei ein Problem, das in vielen Regionen zunehmend zu Umweltbelastungen führt, bedauert Losert. Obwohl es klare gesetzliche Vorschriften für die korrekte Entsorgung von Bauschutt gibt, wird demnach dieser häufig auf wilden Deponien, in Wäldern oder an Straßenrändern abgeladen. „Dies stellt nicht nur eine Gefahr für die Umwelt dar, sondern verursacht auch erhebliche Kosten für die Gemeinde, die für die Beseitigung des illegal entsorgten Mülls aufkommen muss“, betont der Obermeitinger Bürgermeister. Von einem Kavaliersdelikt kann laut Losert nicht die Rede sein, denn letztlich gehen die Kosten zulasten der Allgemeinheit.

Die Gemeinde Obermeitingen bittet daher um sachdienliche Hinweise unter E-Mail: info@obermeitingen.de. „Es ist davon auszugehen, dass der Umweltschänder ortskundig ist. Halten Sie bitte Augen und Ohren offen – vielleicht schaffen wir es gemeinsam, diesen Umweltsünder in die Schranken zu weisen“, so Losert.

Gemeinde Obermeitingen gibt Tipps zur richtigen Entsorgung von Bauschutt

Für alle, die es besser machen wollen: Wo kann man den Bauschutt entsorgen? Die wichtigsten Stellen für die Entsorgung des Bauschutts sind Recycling- und Wertstoffhöfe sowie Deponien. Ansonsten können manche Bauabfälle problemlos im Rest- und Hausmüll entsorgt werden. In Kleinmengen kann der Bauschutt beim gemeindlichen Wertstoffhof sowie bei zuständigen Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Hilfestellung bei der Entsorgung geben die jeweils zuständigen Ämter für Abfallwirtschaft. Diese stellen die notwendigen Informationen in der Regel auch online zur Verfügung. (AZ)