Obermeitingen/Hurlach

12:15 Uhr

Der Gemeinderat Obermeitingen sieht PV-Projekte in Hurlach kritisch

Gleich vier Vorhaben für Freiflächen-PV-Anlagen in Hurlach beschäftigten den Gemeinderat Obermeitingen.

Plus Mit vier geplanten PV-Anlagen befasst sich das Ratsgremium in Obermeitingen und sendet ein deutliches Signal an die Nachbargemeinde Hurlach.

Von Christian Mühlhause

Ende vergangenen Jahres nahm bereits der Marktgemeinderat Kaufering kritisch Stellung zu einer geplanten Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf Hurlacher Flur. Nun wurden mehrere Projekte auch im Obermeitinger Gremium behandelt und ein deutliches Signal an die Nachbargemeinde gesendet. Vor allem die angedachte Umsetzung auf Höhe des Gewerbegebiets Hurlach sorgte für großes Unverständnis.

Mit gleich vier Hurlacher PV-Projekten befasste sich der Rat in Obermeitingen in seiner jüngsten Sitzung, was Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) zu der Aussage veranlasste, dass diese "wie Pilze aus dem Boden schießen". Christian Riedl (CSU) beklagte, dass hier "wertvolle Flächen für die Landwirtschaft zugepflastert" werden. Es gebe schließlich noch genug leere Dächer von Industriehallen. "Wir sollten hier als Gemeinde ein Zeichen setzen", äußerte er, auch wenn Obermeitingen nur das Recht zur Stellungnahme habe, aber kein Veto einlegen könne. Alexander Rid (FW) entgegnete, dass grüne Energie benötigt werde. Riedl äußerte zudem die Sorge, dass für die Projekte Einspeisepunkte ins Stromnetz genutzt werden könnten, die für künftige Obermeitinger Projekte dann fehlten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

