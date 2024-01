Mann hat nach Verkehrskontrolle in Obermeitingen Ärger

Ein 30-Jähriger ist in Obermeitingen ohne Fahrerlaubnis unterwegs und zeigt drogentypische Auffälligkeiten. Die Polizei unterbindet die Weiterfahrt.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg ist am Samstag mit seinem Pkw in Obermeitingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei gab er laut Polizei falsche Personalien an. Im Zuge der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Des Weiteren konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, woraufhin die Durchführung einer Blutentnahme beim Beschuldigten und die Unterbindung der Weiterfahrt angeordnet wurden. Abschließend führte eine Durchsuchung des Beschuldigten zur Auffindung verschreibungspflichtiger Arzneimittel, für die der Mann nicht die erforderliche Verschreibung besaß. (AZ)

Lesen Sie dazu auch