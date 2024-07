In Obermeitingen ändern sich die Regeln zur Vergabe von Bauplätzen, dies hat der Gemeinderat beschlossen. Damit wird zum einen das ehrenamtliche Engagement gestärkt und zum anderen eine Regelung aufgehoben, die sich als „unfair“ erwiesen habe, so Bürgermeister Erwin Losert in der vergangenen Gemeinderatssitzung.

