Obermeitingen

12:36 Uhr

Obermeitingen: Bürgerentscheid über Supermarkt wird angefochten

Plus Bei einem Bürgerentscheid stimmt die Mehrheit für ein Nahversorgungszentrum am Ortsrand von Obermeitingen. Jetzt wird die Wahl angefochten.

Von Sybille Heidemeyer

Soll am Ortsrand von Obermeitingen ein Nahversorgungszentrum gebaut werden, ja oder nein? Darüber mussten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag entscheiden. Mit 56,4 Prozent setzten sich die Befürworter durch, das bedeutet, dass die Planungen nun fortgesetzt werden. Oder doch nicht? Am Montagvormittag ging bei der Verwaltungsgemeinschaft Igling ein Mail ein, indem der Bürgerentscheid angefochten wird. So geht es jetzt weiter.

