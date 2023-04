Obermeitingen

07:00 Uhr

Obermeitingen debattiert über Kosten für die Kindertagesstätte

Plus Das Geld ist knapp in Obermeitingen. Mehrere Großprojekte stehen auf der Wunschliste. Die Ausgaben beim Kindergarten rücken in den Fokus.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Finanziell ist die Gemeinde Obermeitingen nicht gerade auf Rosen gebettet, wie der aufgestellte Haushalt zeigt, den Kämmerer Otto Lichtblau von der Verwaltungsgemeinschaft Igling im Gemeinderat vorstellte. "Es fehlt an Steuereinnahmen", so Lichtblau. Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) äußerte, dass es immer enger werde und es wohl eine Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt geben werde. Dies sollte umgekehrt der Fall sein. Wie kritisch es wird, hängt davon ab, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Im Rat sind unter anderem die Kosten für die Kindertagesstätte Thema.

Nachdem er die Information über die Höhe der Zuweisungen (646.000 Euro) erhalten hatte, habe er sich gefreut und geglaubt, es werde sich gut ausgehen, so der Kämmerer, doch auf der anderen Seite stiegen die Kosten in den Bereichen Schule und Kindergarten und die Umlage an die VG (328.000 Euro) fällt auch etwas höher aus. Auch die Kreisumlage steigt um einen Punkt. Obermeitingen zahlt heuer gut eine Million Euro an den Landkreis Landsberg. Zudem sind die Zinsen für Kredite inzwischen deutlich gestiegen, was sich im Falle von Neuaufnahmen, vorgesehen ist dies für 2023, 2025 und 2026, bemerkbar machen würde. Die Rücklage geht laut Kämmerer bis Ende 2024 "runter auf den Sockelbetrag“, sollte alles wie geplant umgesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen