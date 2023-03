Obermeitingen und Untermeitingen kooperieren bei der Energiewende

In Obermeitingen gibt es mehrere Ideen, wie Verbesserungen und Synergien beim Energieverbrauch erreicht werden könnten. Jetzt wird erst einmal analysiert.

Einst waren es 30 Gemeinden, darunter mehrere vom Lechfeld, die sich gemeinsam auf den Weg machen wollten, um die Energiewende anzupacken, erinnerte Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Weil deren Ausgangslage aber zu unterschiedlich war, wurde daraus nichts. Auch der anschließende Plan, dass sich die Gemeinden Obermeitingen, Untermeitingen, Graben und Klosterlechfeld zusammentun, habe sich zerschlagen, so Losert. "Klosterlechfeld ist schon weiter und Untermeitingen und Obermeitingen sind bei dem Thema noch ziemlich blank. Deswegen wollen wir nun zu zweit mit Untermeitingen Untersuchungsbereiche definieren und einen Teilenergienutzungsplan aufstellen, auch weil wir ähnliche Handlungsfelder haben." Dieses Projekt soll neben einem größeren umgesetzt werden, bei dem 16 Kommunen in der Region kooperieren. Um einen Überblick und Tipps zu bekommen, hatte der Gemeinderat Ilka Siebeneicher eingeladen, Mitarbeiterin in der Bauverwaltung bei der VG Lechfeld.

"Wir spüren die Folgen unseres heutigen Handelns erst in 15 bis 20 Jahren. Der Klimawandel lässt sich dämpfen, aber nicht aufhalten", sagte Siebeneicher zu Beginn. Sie lobte, dass es einen Beschluss von 16 Kommunen, darunter Obermeitingen, gebe, beim Thema Windenergie zu kooperieren. Auch beim Thema Klärschlamm gebe es Bestrebungen, einen gemeinsamen Verbund zu gründen und eine energetische Nutzung auf den Weg zu bringen. Wichtige Maßnahmen in den beiden Gemeinden sind aus ihrer Sicht die Ertüchtigung von Gebäuden und die Nutzung von Synergien, beispielsweise für Rathaus, Bürgerhaus, Wagnerhof und Kindergarten in Obermeitingen. Handlungsbedarf sieht Bürgermeister Erwin Losert (CSU) auch bei den Sportanlagen. "Sie sind alt und energetisch in schlechtem Zustand."

Gemeinsamer Stromspeicher für Obermeitingen und Untermeitingen angeregt

Betrachtet werden sollte auch die Frage, wie Neubauten und Neubaugebiete künftig mit Energie versorgt werden. Es müsse darum gehen, so unabhängig wie möglich bei der Energieversorgung zu werden. Siebeneicher brachte einen gemeinsamen Stromspeicher ins Gespräch. "Der könnte auch zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Das Netz hat nicht die Kapazitäten, um allen Strom einspeisen zu können." Die Fachfrau riet, sich beim Thema E-Mobilität auch mit Igling und Hurlach abzustimmen und die Ladepunkte mit Solarmodulen zu koppeln.

Im nächsten Schritt soll ein Büro beauftragt werden, um einen Teilenergienutzungsplan zu erarbeiten. Dieser beinhaltet eine Bestands- und Potenzialanalyse und die Erstellung eines Maßnahmenkatalogs. Laut Fachfrau fallen für das Konzept 60.000 Euro an. "Da es aber hoch angesetzt, für zwei Kommunen sind und eine Förderung von 70 Prozent kommt noch hinzu. Es ist also überschaubar", so Siebeneicher. Auf die Nachfrage, welche Handlungsspielräume die Gemeinden bei Neubaugebieten hätten, sagte sie, dass man zwar in Bebauungsplänen die Verwendung von PV-Anlagen auf dem Dach festschreiben könne, aber weiterreichende Vorschriften zur Energieversorgung unzulässig seien.

Expertin empfiehlt Konzept, um sich auf Klimawandel vorzubereiten

Zudem empfahl Siebeneicher ein Klimaanpassungskonzept auf den Weg zu bringen. Das sei auch im ländlichen Raum relevant, sagte sie in verwies auf Klosterlechfeld. "Dort hat die Nachverdichtung dazu geführt, dass es nicht mehr ausreichend Flächen gibt, auf denen das Regenwasser sich nach starken Niederschlag sammeln und dann versickern kann. Auch reicht das Volumen des Kanalnetzes nicht aus, um große Wassermengen aufzunehmen."

Der Gemeinderat stimmte der Erstellung eines Teilenergienutzungsplans und damit der Kooperation von Ober- und Untermeitingen mit 9:2 Stimmen zu. Der Rat der Nachbargemeinde hat auch schon dafür gestimmt.