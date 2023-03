Dritter Anlauf für geplanten Supermarkt in Obermeitingen

Plus In Obermeitingen soll ein Discountmarkt gebaut werden. Zwei Investoren sind bereits angesprungen. Bürgermeister Erwin Losert informiert über den aktuellen Stand.

Eine Mehrheit der Obermeitinger Bevölkerung wünscht sich einen Supermarkt im Ort. Zu dem Thema hatte es im vergangenen Jahr einen Bürgerentscheid gegeben. Auf Nachfrage äußerte sich Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu dem Thema. Joachim Starkmann (CSU) wollte von ihm wissen, wie der aktuelle Stand ist. "Besteht denn Hoffnung, dass bald etwas kommt und kann die Gemeinde etwas tun?"