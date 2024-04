Obermeitingen

12:01 Uhr

Obermeitingens Finanzen: "Wir müssen uns Gedanken machen"

Plus Mit Sorge blickt Bürgermeister Erwin Losert auf die Situation seiner Gemeinde. Der neue Bauhof und ein Projekt für die Jugend bleiben in der Warteschleife.

Von Christian Mühlhause

Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) und den Mitgliedern des Obermeitinger Gemeinderats fallen einige Projekte ein, die sie gerne realisieren würden, doch der Blick auf die Finanzen der Kommune sorgt für nachdenkliche Mienen. „Wir müssen uns Gedanken machen, was wir uns noch leisten können und wo es Einsparpotenziale gibt“, fasste der Rathauschef die Situation zusammen, bevor Kämmerer Otto Lichtblau in der vergangenen Ratssitzung die aktuellen Zahlen und die Finanzplanung für die kommenden Jahre vorstellte und über einzelne Projekte diskutiert wurde.

„Wir leisten uns nicht viel und müssen trotzdem 500.000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt schieben. Es sollte andersherum sein. Ich träume seit zehn Jahren von einer zusätzlichen Stelle beim Bauhof, das kann ich mir abschminken. Es kann doch nicht sein, dass wir Grundstücke veräußern müssen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren“, so Losert. Die Gemeinde wird heuer voraussichtlich auch auf die Rücklagen zugreifen. Am Ende stehe immer die Frage, welche Vorhaben tatsächlich auch umgesetzt werden, verwies der Kämmerer. Auch in den Vorjahren sei es immer schon eng gewesen, habe dann aber doch noch funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

