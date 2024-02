Obermeitingerinnen basteln für den guten Zweck

Der Osterbasar Obermeitingen gibt es seit vielen Jahren. Der Erlös geht auch heuer an einen guten Zweck, nur der Ort des Geschehens ist diesmal ein anderer.

Der Bastelkreis Obermeitingen ist ein Zusammenschluss von einer Gruppe von bastelfreudigen Frauen aus Obermeitingen und Umgebung. Getroffen wird sich jeden Mittwoch von August bis März im Bastelraum der Gemeinde Obermeitingen. Hier wird gewerkelt, gehämmert, gestickt und geklebt – alles für den guten Zweck seit über 30 Jahren – ob für den Adventsmarkt oder wie aktuell für den beliebten Osterbasar, der demnächst wieder stattfindet. Zahlreiche Obermeitinger unterstützen zudem den Bastelkreis durch Kuchenspenden für den Verkauf sowie mit Grüngutspenden zum Binden der Kränze. Im Dorf und über die Dorfgrenzen hinaus hat sich der Basar somit einen guten Namen gemacht und der Besuch ist für viele zur Tradition geworden.

Der neue Veranstaltungsort des Obermeitinger Osterbasars ist barrierefrei

Stolz blicken die Obermeitinger auf 30 Jahre Osterbasar unter der Projektleitung des Bastelkreises zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Eine stattliche Summe von rund 50.000 Euro wurde über die Jahre hinweg aus den Erlösen der Märkte gespendet. „Immer an eine wohltätige Einrichtung in unserer Region“, bestätigt die Leiterin des Bastelkreises, Christa Wagner. Der Bastelkreis Obermeitingen freut sich, dass auch dieses Jahr an dieser Tradition festgehalten wird. Neu ist heuer aber der Ort des Geschehens. Die Türen des Osterbasars öffnen im Begegnungshaus der ehemaligen Alten Schule am Kirchberg in Obermeitingen, um 14 Uhr am Sonntag, 3. März. Das Gebäude ist barrierefrei und zudem stehen hier für auswärtige Besucherinnen und Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Besonders begehrt werden wohl einmal wieder die liebevoll selbst gestalteten Osterkerzen und Türkränze sein. (AZ)

