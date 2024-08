In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwischen 19 und 0.30 Uhr an einem am Parkplatz der Lechstaustufe 19 bei Obermeitingen geparkten Pkw die Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf über 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)