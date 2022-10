Vor Bürgerentscheid werden Argumente zum Discounter ausgetauscht

Plus Ein Discounter im Dorf? Am kommenden Sonntag werden Obermeitinger Bürger zur Wahlurne gebeten: Bei der Bürgerversammlung kommen Investor und Projektkritiker zu Wort.

Zahlreich kamen die Obermeitinger Bürgerinnen und Bürger zur Versammlung im Bürgerhaussaal, vor allem, um sich vor dem anstehenden Bürgerentscheid zu informieren. Wie berichtet, fasste der Gemeinderat in seiner April-Sitzung mit knapper Mehrheit einen positiven Beschluss zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums. Auf einem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück am nördlichen Ortsausgang soll ein Discounter, Getränkemarkt, Bäcker und Metzger sowie 80 Parkplätze entstehen.