Schlussstrich nach 12 Jahren: Das steckt hinter Erwin Loserts Abschied

Erwin Losert hat seine Entscheidung schon vor Jahren gefällt. „Ich habe mir eine persönliche Altersgrenze gesetzt“, sagt der Bürgermeister von Obermeitingen. „Ich bin 62 Jahre alt und nächstes Jahr dann 63. Mit einer weiteren Legislaturperiode wäre ich 69. Das ist mir persönlich zu spät, um in den Ruhestand zu gehen.“ Nach zwei Amtszeiten und dann zwölf Jahren an der Spitze der Gemeinde findet Losert, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Abschied zu nehmen. Der Obermeitinger Beitrag zu unserer Kommunalwahl-Serie.

„Ich freue mich auf das selbstbestimmte Leben“, sagt er mit einem Lächeln. Nicht mehr von der Uhr oder vom Terminkalender getrieben zu sein, sondern auch einmal in den Tag hineinleben zu können. Nachzuholen gebe es genug: Zeit mit seiner Familie etwa, die in den vergangenen Jahren oft zu kurz kam. Losert lebt in einer langjährigen Partnerschaft, seine Tochter studiert in Augsburg. Sport soll künftig ebenfalls mehr Raum einnehmen: Joggen, Golf spielen und E-Bike fahren stehen auf seiner Liste.

Bis Februar 2025 war Losert noch hauptberuflich bei der Bundeswehrfeuerwehr tätig. Zunächst am Standort Penzing, nach dessen Schließung am Fliegerhorst Lechfeld. „Wir arbeiten im 24-Stunden-Schichtdienst mit acht bis neun Schichten im Monat. Das hat mir den zeitlichen Spielraum gegeben, um das Bürgermeisteramt auszuführen.“ Mittlerweile habe er „die erste Stufe zum Einstieg in die Pension“ erreicht, wie er scherzhaft sagt. Nun kann er sich bis zur Wahl ganz auf die Gemeinde konzentrieren.

Ob er sich einen hauptamtlichen Nachfolger wünschen würde? „Früher war es schon komprimiert, besonders bei der Termingestaltung. Jetzt ist etwas mehr Spielraum da – aber wo mehr Zeit ist, kommt auch mehr rein“, sagt Losert. In Obermeitingen stand wie in anderen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Igling die Frage im Raum, ob künftig ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden soll. Während Hurlach diesen Schritt geht, bleibt Obermeitingen beim Ehrenamt. „Wir haben das genau geprüft und uns dagegen entschieden, weil das Hauptamt rund 380.000 Euro an Mehrkosten bedeutet hätte.“ Auch Losert stimmte für den Verbleib beim Ehrenamt. „Das Amt ist weiterhin im Ehrenamt machbar. Wer es aber zusätzlich zu einer Vollzeitstelle ausübt, muss seine Arbeitszeit reduzieren.“

Vor der Zeit im Amt sei er offener gewesen, sagt Erwin Losert.

Seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin rät er, die Entscheidung gut mit der Familie abzustimmen. „Das Amt beeinflusst das Familienleben stark. Man sollte sich bewusst sein, dass es einen verändert.“ Er selbst sei immer ein ruhiger Typ gewesen, heute aber vorsichtiger mit seinen Worten. „Man wird auf vielen Veranstaltungen angesprochen und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Falsche Versprechen will man da keine machen.“

Auf seine Amtszeit blickt Losert mit Zufriedenheit zurück. Drei Baugebiete wurden erschlossen, die Kinderbetreuung ausgebaut, Schule und Straßen saniert. Sein Lieblingsprojekt: die Umgestaltung eines Kiesabbaugebiets in einen Badesee. „Das war eine Herausforderung, weil alles in einem halben Jahr umgesetzt werden musste. Das Freizeitgelände ist wirklich gut gelungen, die Rückmeldungen waren sehr positiv.“ Auch der Bauhof sei in seiner Zeit deutlich gestärkt worden – Maschinen und Personal wurden nach und nach aufgestockt. Nur ein geeignetes Zuhause hierfür fehle noch. „Ich bereue, dass wir den Wagnerhof damals nicht umgebaut haben. Hätten wir es gleich gemacht, würde heute keiner mehr darüber reden.“ Sein Fazit: „Entscheidungen lieber direkt treffen, als sie auf die lange Bank zu schieben – auch wenn es mal eine Kampfentscheidung ist.“

Große Baustellen für die Zukunft sieht er nicht. „Im Großen und Ganzen ist die Welt in Obermeitingen in Ordnung.“ Ein Thema bleibe jedoch die Nahversorgung. Zwar gehört Obermeitingen zum Landkreis Landsberg, orientiert sich aber stark Richtung Lechfeld. „Wir haben eigentlich alles in Untermeitingen angesiedelt, aber ein Angebot in Obermeitingen brauchen wir auch.“ 2022 stimmte die Mehrheit der Bürger für den Bau eines Norma-Marktes am Ortsrand. „Das Thema hat die Gemeinde gespalten, aber die Wunden sind verheilt.“ Aktuell laufen die finalen Vertragsverhandlungen, der Baubeginn dürfte laut Losert noch etwa drei Jahre auf sich warten lassen.

Der gebürtige Obermeitinger beschreibt seine Heimat als „überschaubar, man kennt sich und sie ist liebenswert“. Besonders schätzt er die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und Bürgermeistern auf dem Lechfeld. „Mit Andreas Schaf, Simon Schropp und Rudolf Schneider haben wir uns seit 2014 knapp 90 Mal getroffen.“ Das Miteinander habe ihm großen Spaß gemacht. Das werde er vermissen, so Losert. Ketzerische Frage zum Schluss: Würde er sich für seine Gemeinde insgeheim wünschen, dass sie zum Landkreis Augsburg gehört? „Vom Gefühl her würde ich mir schon wünschen.“ Die Nähe in Schul- und Wasserzweckverbänden oder beim Radwegebau zeige, wie stark die Verbindung ohnehin sei.