Obermühlhausen

vor 33 Min.

Eine alte Zeitung öffnet ein Fenster in die Vergangenheit

Plus Georg Vogt legte vor 68 Jahren in der Dämmung einer Decke eines Hauses in Obermühlhausen eine Zeitung ab. Jetzt wird sie bei Renovierungsarbeiten wieder gefunden.

Von Sarah Schöniger

Bonn war noch die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, die Wehrpflicht für männliche deutsche Staatsbürger wurde gerade beschlossen und Konrad Adenauer ging nach zehntägiger Weihnachtspause wieder seinen Pflichten als Kanzler nach.

68 Jahre ist die Ausgabe des Landsberger Tagblatts - damals noch Landsberger Zeitung – alt, die Franz Vogt aus Obermühlhausen von seinem Nachbar erhalten hat. Bei Renovierungsarbeiten in seinem Elternhaus hatten die neuen Besitzer in der Dämmung der Decke die vergilbte und von Mäusen angeknabberte Doppelseite gefunden. Der Name Georg Vogt ist in rosafarbener Tinte auf die rechte Ecke der Titelseite geschrieben. „Das ist der Name meines Großvaters“, erzählt der 59-Jährige. Warum der Großvater die Zeitung versteckt habe, wisse er nicht. Vermutlich habe der damals 52-jährige Großvater die Ausgabe bei eigenen Renovierungsarbeiten für die folgenden Generationen hinterlassen. „Das liegt wohl irgendwo in der Familie, weil ich hier auch etwas versteckt habe“, verrät Vogt. Er habe auf einem verborgenen Balken in seinem Haus seinen Namen und das Datum hinterlassen. Weil er und seine Frau Marlies diesen Fund bemerkenswert und kurios fanden, haben sie ihn an unsere Redaktion weitergeleitet.

