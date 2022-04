Mehr Lebensraum für Kiebitz und Bekassine am Windachspeicher

Plus Oberhalb des Windachspeichers bei Obermühlhausen sollen sich gefährdete Wiesenbrüter wohlfühlen können. Was Naturschützer tun, und worauf Spaziergänger achten sollen.

Im Februar dieses Jahres war schweres Gerät auf den Feuchtwiesen südlich des Windachspeichers in Richtung Obermühlhausen zu beobachten. Ein Bagger und ein Muldenkipper waren zwei Wochen im Einsatz, um auf einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern flache Feuchtmulden mit offenem Boden anzulegen. Mit den Geländemodellierungen sollen die Feuchtwiesen für Wiesenbrüter attraktiver gestaltet werden, heißt es in einer Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts.