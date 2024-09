Unbekannte Person dreht Schraube in Autoreifen

Zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, hat eine bislang unbekannte Person einen Reifen an einem abgestellten Pkw in Obermühlhausen beschädigt, indem sie eine Schraube in diesen drehte. Am Pkw entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden rechtzeitig vor Fahrtantritt, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)