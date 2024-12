Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte in Olching

Nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck erlitten am Dienstagnachmittag zwei Personen Verletzungen. Es entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte auf dem Herd stehendes Essen Feuer gefangen und die gesamte Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in Brand gesetzt.

Zwar konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand ablöschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sind aufgrund von Brand- und Rußschäden derzeit nicht mehr bewohnbar, teilt die Polizei mit.

Sämtliche Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Zwei Personen mussten mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)