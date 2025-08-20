Optikerin eröffnet Laden in Landsberg – aber darf nicht bleiben

Seit mehr als 20 Jahren betreibt Katrin Gelbe ein Optikergeschäft in Neufahrn bei Freising. Vor viereinhalb Jahren zog sie nach Kaufering und entschied sich, in der Nähe ihres Wohnorts einen zweiten Laden zu eröffnen, in dem auch ihre Werkstatt und ihr Büro untergebracht sein sollten. Auf der Suche nach den passenden Räumlichkeiten wurde Katrin Gelbe im Landsberger Industriegebiet fündig. Im Frühjahr vergangenen Jahres eröffnete sie ihr neues Geschäft an der Lechwiesenstraße. „Doch dann bekam ich im August einen Anruf von der Stadt. Mir wurde mitgeteilt, dass es ein Problem gebe“, berichtet die Augenoptikermeisterin gegenüber unserer Redaktion.

Dominik Stenzel

86899 Landsberg

Lechwiesenstraße