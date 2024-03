Wo versteckt sich der Landsberger Osterhase?

Wir verlosen zu Ostern Geschenkkörbe und handgefertigte Keramik-Osterhasen. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr hier.

Der erste Teil unseres Osterrätsels führt uns nach Landsberg. Wo hat sich der kleine Osterhase der Töpferin Jeanette Arndt denn hier auf diesem Bild niedergelassen? Die Fotografen Thorsten Jordan und Christian Rudnik begleiten ihn auf seiner Tour durch den Landkreis. Wer bei unserem Rätsel mitmachen möchte, muss die vier Orte nennen, an denen der Hase war. Das LT verlost die Hasen mit drei Osterkörben bei unserem Rätsel. Als vierten Preis gibt es einen Osterkorb ohne Hasen.

Hallingers Osternester Vier Osternester von 'Hallingers' / HALLINGERS Industriegebiet Landsberg Foto: Christian Rudnik

Alle Osterkörbe sind gespendet von der Hallinger Genussmanufaktur. Wer gewinnen will: Unsere Osterhasen verstecken sich vorab ein wenig im Landkreis und unsere Leserinnen und Leser dürfen sie suchen. Dazu gibt es ab dem 20. März hier jeden Tag ein neues von vier Bildern. Die vier Orte an denen sich die Hasen auf dem Bild verstecken bitte in einer E-Mail mit Ihrer Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an redaktion@landsberger-tagblatt.de schicken. Die Gewinner veröffentlichen wir dann am Dienstag, 26. März, im LT. Sie können ihren Gewinn beim LT nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 08191/326200 abholen. Viel Glück!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Lesen Sie dazu auch