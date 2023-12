Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall bei Pähl

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein Lkw-Gespann. Auto und Lastwagen stoßen zusammen.

Ein hoher Sachschaden ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Pähl im Landkreis Weilheim-Schongau entstanden. An einer Stelle, an der es immer wieder zu Unfällen kommt.

Nach Angaben der Polizei bog ein 19-jähriger Münchner gegen 16 Uhr mit seinem Pkw vom Tankstellengelände am Unterhirschberg nach rechts auf die B2 in Richtung Weilheim ein. Dabei übersah er den Wagen eines 58-jährigen Weilheimers, der auf der Bundesstraße mit seinem Lkw samt Anhänger ebenfalls Richtung Weilheim unterwegs war.

Es kam dabei zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Lkw-Gespann. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 16.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

