Pähl hat gewählt: Simon Sörgel wird neuer Bürgermeister

Am frühen Montagmorgen steht fest: Bei der Bürgermeisterwahl in Pähl siegt der Quereinsteiger Simon Sörgel.

Es war bereits Montag, als festgestanden ist, wer neuer Bürgermeister in Pähl wird. Und die Entscheidung war etwas knapper als im Mai. Vorn dran war am Ende der Kandidat, der auch als Erster seine Bewerbung eingereicht hatte: der Quereinsteiger Simon Sörgel. Auf den 35-jährigen Sozialpädagogen entfielen bei der Wahl am Sonntag 53,6 Prozent der Stimmen, der frühere Zweite Bürgermeister Alexander Zink erreichte 46,4 Prozent.

Die Beteiligung an der Bürgermeisterwahl war am Tag der Landtags- und Bezirkswahl recht hoch. 77,4 Prozent der 2060 Wahlberechtigten, 1594 Personen gaben dabei ihre Stimme ab. Elf davon waren ungültig, 848-mal wurde Simon Sörgel gewählt, Alexander Zink erhielt 735 Stimmen.

Die zweite Bürgermeisterwahl in Pähl innerhalb von fünf Monaten

Die zweite Bürgermeisterwahl in Pähl innerhalb von fünf Monaten war nötig geworden, nachdem im Mai der damalige Rathauschef Werner Grünbauer gegen Marius Bleek verloren hatte. Bleek nahm jedoch die Wahl nicht an, sodass erneut gewählt werden musste. Der jetzt neu gewählte Bürgermeister Simon Sörgel hat nicht viel Zeit, sich auf sein Amt vorzubereiten. Seine Vereidigung steht bereits am Donnerstag, 12. Oktober, auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Beide Kandidaten waren unabhängig von Parteien und den Pähler Wählergruppen angetreten. Simon Sörgel wurde von der von ihm neu gegründeten Gruppe "Pähl in Gemeinschaft" nominiert, Alexander Zink von seiner früheren "Wählergruppe Bürger für Pähl/Fischen".

