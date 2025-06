Pärchen streitet sich auf Geburtstagsfeier in Peißenberg

Am Sonntag um 2 Uhr morgens befanden sich eine 26-jährige Weilheimerin und ihr Freund, ein 38-jähriger Landsberger, auf einer Geburtstagsfeier in der Südendstraße in Peißenberg. Da sie eine Bekannte verabschiedete, wurde er eifersüchtig und es kam zum Streit auf offener Straße. Dieser mündete in eine Tätlichkeit, bei der er sie leicht verletzte. Sie konnte sich am Ende zu einer Nachbarin retten, die den Streit beobachtet hatte. Da der Mann laut Polizeibericht betrunken war und einem Platzverweis keine Folge leistete, wurde er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. (AZ)

