Rettungskräfte im Kreis Landsberg wappnen sich gegen Omikron

Plus Im Kreis Landsberg gibt es immer mehr Omikron-Verdachtsfälle. Wie Rettungsdienst und Feuerwehren auf befürchtete personelle Ausfälle reagieren und sich schützen.

Die Omikron-Variante breitet sich im Landkreis Landsberg rasant aus: Am Freitag vermeldete das Landratsamt bereits 610 Verdachtsfälle und vier bestätigte Infektionen mit der neuen, hochansteckenden Mutation des Coronavirus. Es besteht die Sorge, dass ein – von vielen Experten prognostizierter – starker Anstieg an Infektions- und Quarantänefällen die kritische Infrastruktur massiv belasten könnte. Rettungsdienst und Feuerwehren im Landkreis Landsberg treffen daher Vorkehrungen, die noch intensiviert werden könnten.