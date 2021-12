Landkreis Landsberg

So reagieren das Klinikum und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Landsberg auf die Impfpflicht

Plus In Deutschland gilt bald die Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen der medizinischen Versorgung und im Pflegebereich. Führungskräfte aus dem Landkreis befürchten, dass viele Pflegekräfte nun ihren Job kündigen.

Von Vanessa Polednia

Als am Freitag klar war, dass die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen wird, verabredeten sich auch Heimleiter und -leiterinnen aus dem Landkreis Landsberg zu einem digitalen Treffen. Bei diesem „Heimleitertreffen“, erzählt Erich Püttner, haben die Anwesenden ihre große Sorge mitgeteilt. Püttner ist Leiter des Pflegestützpunktes Landsberg am Lech – und hält wenig von der Spezial-Impfpflicht der neuen Bundesregierung. Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen sollen bis Mitte März 2022 Nachweise über vollen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen müssen. Neue Beschäftigte brauchen das ab dann von vorneherein.

