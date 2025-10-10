Stadtwerke sanieren Ausgang der Parkgarage Schlossberg

Die Stadtwerke Landsberg sanieren in der Parkgarage Schlossberg im Ausgangsbereich auf Parkdeck C einen Wandabschnitt. Ziel der Maßnahme ist es, die Bausubstanz zu verbessern und die optische Erscheinung zu erneuern, teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 13. Oktober, und werden voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern.

Zunächst wird die rechte Seite des Ausgangs Richtung Zentrum/Sparkasse saniert, im Anschluss folgt die linke Seite des Ausgangs Richtung Zentrum/Sparkasse und die rechte Seite Zentrum/Gogglgasse, heißt es in der Pressemeldung. Damit der Ausgang während der Sanierung weiterhin genutzt werden kann, erfolgen die Bauarbeiten immer nur einseitig. Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher wird ein Staubvorhang installiert. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen lassen sich Lärm und geringfügige Staubentwicklungen während der Bauzeit nicht vollständig vermeiden, teilen die Stadtwerke mit.

„Mit dieser Maßnahme sichern wir den langfristigen Erhalt und die Funktionalität sowie das gepflegte Erscheinungsbild der Schlossberg-Garage“, wird Reinhard Dippold, Abteilungsleiter kommunale Dienste & Gebäudemanagement bei den Stadtwerken, zitiert. Neben der Schlossberg-Garage betreiben die Stadtwerke auch die Parkgarage in der Lechstraße und die Parkplätze auf der Waitzinger Wiese. (AZ)