Pedelec-Fahrer wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Am Montagnachmittag ist es in Landsberg gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 42-jähriger Landsberger mit seinem Pkw die Iglinger Straße stadteinwärts. Als er nach rechts in die Pappelstraße einbiegen wollte, übersah er einen auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer.

Dieser bremste ebenso wie der Autofahrer stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch über den Lenker und prallte gegen die Motorhaube des Fahrzeuges. Der 53-jährige Fahrer des Pedelecs aus Landsberg erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 250 Euro. (AZ)