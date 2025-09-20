Vorfahrt genommen: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Prellungen hat sich ein Senior zugezogen, der am Freitagmittag in Landsberg mit seinem Fahrrad gestürzt ist, weil ihn ein Autofahrer übersehen hat.

Laut Polizeibericht fuhr der 79-jährige Landsberger gegen 12.15 Uhr mit seinem Pedelec die Thalhofstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 63-Jähriger aus Landsberg mit seinem Auto aus westlicher Richtung kommend die Johann-Arnold-Straße. An der Kreuzung Thalhofstraße/Johann-Arnold-Straße übersah der Autofahrer den Pedelec-Fahrer, der in die Johann-Arnold-Straße einbiegen wollte.

Wie die Polizei meldet, musste der 79-Jährige stark abbremsen und stürzte über sein Pedelec auf die Straße. Der Senior zog sich beim Sturz Prellungen zu und an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. (AZ)