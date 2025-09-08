Pedelec-Fahrerin wird in der Altstadt von Radfahrer touchiert und stürzt

Am Sonntagnachmittag ist es in der Landsberger Altstadt zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pedelec gegen 14.30 Uhr die Hubert-von-Herkomer-Straße stadtauswärts. In einer leichten Rechtskurve nach der Klosterkirche wurde sie von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt.

Da die Pedelec-Fahrerin nach Polizeiangaben zeitgleich per Handzeichen darauf hinweisen wollte, nach links abzubiegen, touchierte sie der überholende Radfahrer am linken Arm. Dadurch stürzte die 77-Jährige.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Passanten kamen der gestürzten Frau zur Hilfe. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)