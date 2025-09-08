Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Pedelec-Fahrerin wird in der Landsberger Altstadt von Radfahrer touchiert und stürzt

Landsberg

Pedelec-Fahrerin wird in der Altstadt von Radfahrer touchiert und stürzt

Ein bislang unbekannter Radfahrer touchiert in der Altstadt beim Überholen eine 77-Jährige, die mit einem Pedelec unterwegs ist. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in der Landsberger Altstadt ist eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    Bei einem Unfall in der Landsberger Altstadt ist eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagnachmittag ist es in der Landsberger Altstadt zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pedelec gegen 14.30 Uhr die Hubert-von-Herkomer-Straße stadtauswärts. In einer leichten Rechtskurve nach der Klosterkirche wurde sie von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt.

    Da die Pedelec-Fahrerin nach Polizeiangaben zeitgleich per Handzeichen darauf hinweisen wollte, nach links abzubiegen, touchierte sie der überholende Radfahrer am linken Arm. Dadurch stürzte die 77-Jährige.

    Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Passanten kamen der gestürzten Frau zur Hilfe. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden