Pedlecfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist in Igling eine 67-jährige Pedelecfahrerin aus dem südlichen Landkreis Landsberg gestürzt. Laut Polizeibericht war die Frau in einer Fahrradgruppe unterwegs. Als sie gegen 21.10 Uhr in der Bahnhofstraße losfahren wollte, blieb sie demnach an einem vor ihr befindlichen Pedelec hängen.

Die 67-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach Polizeiangaben in ein Unfallklinikum eingeliefert. Am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden. (AZ)