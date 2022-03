Betrunkene Autofahrerin verursacht bei Peißenberg mehrere Unfälle

Eine betrunkene Autofahrerin verursacht mehrere kleine Unfälle. Sie ist nicht die einzige Person im Auto.

Eine betrunkene Autofahrerin hat zwischen Böbing und Peißenberg mehrere kleine Unfälle verursacht. Als die Polizei sie anhielt, waren die Beamten überrascht, wer noch mit ihm Wagen saß.

Eine Zeugin informierte am Dienstagnachmittag die Polizei in Weilheim über Notruf, dass vor ihr ein Auto in Schlangenlinien unterwegs ist, zwei Leitpfosten umgefahren hat und vor einer Brücke gegen den Randstein geprallt ist. Die Fahrerin fuhr jeweils weiter und hielt erst mitten auf der Umgehungsstraße von Peißenberg an und stieg aus. Sie besah sich den Schaden am Auto und war sehr aufgebracht. Kurz darauf setzte sie ihre Fahrt fort, allerdings nur noch im Schritttempo.

Ein Alkoholtest ergibt über zwei Promille

Schlussendlich stoppte die Polizei die Frau noch vor der Einfahrt in einen Tunnel auf einem Parkplatz. Die Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau stand laut Polizei erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Mit im Wagen saß die fünf Jahre alte Tochter. Die Frau kann nun mit mehreren Strafverfahren rechnen. (lt)

