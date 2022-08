Peißenberg: Frau bei Essenausgabe mit Flip-Flop geschlagen

Zu einer Streiterei kommt es bei der Warteschlange bei der Essensausgabe bei der Tafel in Peißenberg. Dabei schlägt eine Frau zu.

Zwei Frauen aus Peißenberg gerieten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Warteschlange zur Essensausgabe in der Hans-Böckler-Straße aneinander. Aus Unmut über das Vordrängeln schlug eine 27-Jährige ihren Flip-Flop mehrmals auf den Kopf einer 49-Jährigen, die dadurch leicht verletzt wurde. Die 27-Jährige erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

