Polizei beendet Drogenfahrt in Peißenberg

Kurz vor Mitternacht kontrollieren Polizisten in Peißenberg bei einer Verkehrskontrolle zwei junge Menschen aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg und finden dabei Drogen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine Drogenfahrt zu später Stunde beendete die Weilheimer Polizei am Freitagabend in Peißenberg. Gegen 23.15 Uhr wurde ein 23-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongau auf der Schongauer Straße in Peißenberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Polizeibericht: Beifahrerin ist aus dem Kreis Landsberg

Laut Polizeibericht der Polizeiinspektion Weilheim war aus dem Inneren des Wagens ein deutlicher Marihuana-Geruch wahrnehmbar. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizeikräfte eine geringe Menge Marihuana. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Somit endete seine Fahrt an Ort und Stelle und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Mehrere Anzeigen kommen auf ihn zu.

Auch bei seiner Beifahrerin, einer 21-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg konnte eine geringe Menge Marihuana gefunden werden. Sie erwartet nun ebenso ein Strafverfahren. (lt)