Zwei Wanderer verunglücken bei Peißenberg schwer

An einem steilen Abstieg oberhalb der Tiefstollenhalle in Peißenberg rutschen zwei Wanderer ab. Um sie zu retten, sind viele Einsatzkräfte erforderlich.

Nicht nur im Gebirge, auch im Alpenvorland können bei einer Wanderung Gefahren lauern. Das hat sich am Samstag in Peißenberg gezeigt. Gegen 17 Uhr begingen zwei Wanderer aus Weilheim im Alter von 80 und 49 Jahren den markierten Wanderweg vom Anwesen Weinbauer hinab zur Tiefstollenhalle, berichtet die Weilheimer Polizei. Am Beginn des steilen Abstieges rutschte der ältere der beiden Männer ab und begann, den Hang hinab zu schlittern.

Wanderer finden die Verunglückten auf einem Weg liegend

Der Jüngere versuchte, ein weiteres Abrutschen in dem steilen Hang zu verhindern. Dabei rutschte er ebenfalls den erdigen, laubbedeckten Hang hinab. Etwa acht Meter tiefer kamen beide auf dem Wanderweg zum Liegen. Dort wurden sie von anderen Wanderern aufgefunden.

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden die beiden Männer durch die ehrenamtlichen Kräfte von Rettungsdienst inklusive Notarzt und Hubschrauber, der Freiwilligen Feuerwehren Peißenberg und Hohenpeißenberg und der Bergwacht Ammertal hinab zum Parkplatz der Tiefstollenhalle getragen. Von dort aus wurden die verunglückten Wanderer jeweils per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Eine schnellere Rettung per Winde war wegen des dichten Waldes nicht möglich. Beide Männer sind schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber derzeit nicht, so die Polizei. (AZ)

